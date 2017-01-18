Блогер: Той, хто хоче «відрізати» від України Донбас та Крим, нехай спочатку відріже собі один орган

Відомий український блогер Павло Правий на своїй сторінці у Facebook розкритикував позицію відомих українських громадських діячів Андруховича, Шкляра, Прохасько, Дроздова, Мотиля, які підтримали позицію Віктора Пінчука щодо компромісу з Росією та можливого відокремлення Криму та Донбасу від України.
«Вони не «русскомирци». Вони вважають себе найпатріотичнішими патріотами України. Шкляр взагалі вишиванку до дір зносив і на кожному ефірі шаблею махає та «Слава Україні» кричить. Як людина, що зростала в шахтарському місті Дзержинську, нині Торецьк, як колишній шахтар, я скажу так: я дуже не люблю хизуватися у вишиванці. Шкляру та решті «патріотів», які «відрізають» від України наш український Донбас, политий кров’ю тисяч справжніх патріотів хочеться дати пораду – перед тим, як «відрізати» Донбас та Крим, спочатку відріжте собі один орган аби подібні до вас не розмножувалися», – написав Павло Правий.
За його словами, коли подібні «патріоти» починають розповідати, яким мусить бути «стовідсотковий українець» і якою мусить бути «справжня Україна» – стає страшно за майбутнє нашої країни.