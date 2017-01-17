Дипломат: Трамп придумав, як вивести Росію з розряду супердержав

Відомий український дипломат Богдан Яременко на своїй сторінці в соцмережі коментував нещодавні заяви обраного президента США Дональда Трампа, який заявий про можливий компроміс з Росією, який полягає у призупиненні нарощування ядерного арсеналу Москви.
«Ось і з’явилася перша «конкретна» пропозиція чи радше ідея від Дональда Трампа. Міняємо скасування санкцій проти Російської Федерації на ядерне роззброєння. Ніби ж і невигідна для нас, українців, пропозиція – санкції і ядерне роззброєння ніяк не пов’язані між собою, але з іншого боку, уся велич РФ базується винятково на її стратегічних наступальних озброєннях – ядерних силах, більше у Росії нічого немає. Економічно, політично, культурно – це дрібний карлик», – зазначив Богдан Яременко.
За його словами, якщо «ядерне роззброєння» за Трампом буде достатньо суттєвим та масштабним – це фактично виведе Росію з розряду супердержав.
«Не прогнозуватиму реалістичність того, чи рухатиметься Трамп у цьому напрямку, а якщо рухатиметься, то як далеко зайде, але цілком реалістично можна спрогнозувати, що ядерне роззброєння невигідне Росії. Якщо ідея реалізовуватиметься, Росія спробує зробити своє роззброєння символічним. Інакше втратить усе», – підсумував Богдан Яременко.