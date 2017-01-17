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Спецтема"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Блогер: Сепаратистов на «зоне» не очень уважают, а, значит, Ефремова может ожидать нерадушный прием

Блогер: Сепаратистов на «зоне» не очень уважают, а, значит, Ефремова может ожидать нерадушный прием
Начался суд над Александром Ефремовым там, где и должен быть – на Луганщине. Одиозный регионал решил прибегнуть к знакомому приему – затягиванию процесса из-за неявки адвокатов, которые словно по звонку не пришли на заседание суда, все до одного. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет блогер Павло Правый.

«Жизнь Александра Ефремова дала трещину, ибо коварный «укроповский» суд не стал искать по кустам пропавших без вести адвокатов светлейшего господина, а взял и предоставил ему бесплатного защитника и процесс пойдет своим ходом. Правда, уже должны предоставить новому защитнику время для ознакомления с делом, а вот потом Александр Сергеевич покатится на «зону», – отметил блогер.

По мнению Павла Правого, Ефремов сознательно затягивает процесс, потому что «гнить» в СИЗО – это одно дело, а вот попасть на «зону» совсем другое. В СИЗО Ефремов сидит в относительно комфортабельной одиночной камере площадью 13,5 квадратных метров, не дворец, конечно, который был у него в Луганске, но и не общая камера на 8 человек. Телевизор, газеты, книги, сон-тренаж до опухлости лица. Практически каждый день он может получать передачки элитной еды из лучших ресторанов.

«Другое дело «зона». Если Суд даст Ефремову лет так 5 строгого режима, то передачки икры, денег, свидания, количество походов в магазин ограничены. Придется Александру Сергеевичу садиться на баланду. Главное – какой позор – шить трусы для украинских солдат. А еще не факт, что тамошний контингент встретит господина Ефремова, как героя и авторитета. Может произойти все наоборот. Говорят, «сепаратистов» в украинских «зонах» не очень любят и при случае быстро делают из них объекты для любви настоящей и по-мужски жесткой», – резюмировал блогер.
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