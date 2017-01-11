Бессмертный: Савченко еще не в курсе, к чему приведут ее действия

Надежда Савченко обнародовала списки украинских пленных, однако она не понимает, что за этим последуют самые неприятные события, но не для России, а для Украины.
Как передает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный. По его словам, эти списки могут разъединить общество и власть, но Савченко, похоже, не осознает всех последствий. «Когда пишешь фамилию человека, нужно понимать, что эта информация коснется его близких людей. Бывает, что в списках значится уже мертвый человек, в то время, как в списке мертвых может значиться еще живой. Кто потом это будет объяснять родственникам, и кто понесет ответственность?», пишет дипломат.
По его словам, он, как и Савченко, может предъявить претензии украинской власти, которая ничего не делает, чтобы освободить заложников, однако речь идет о крайне деликатной теме. «Процесс обмена всегда сложный. Россия нашла человека, которого можно использовать для торможения процесса. Этим человеком стала Надежда Савченко», подчеркнул Бессмертный.