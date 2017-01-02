валюта
СпецтемаУ России возникли большие проблемы из-за Крыма

Євген Магда: У 2017 році Україна опинилася в ситуації, коли треба йти ва-банк

Євген Магда: У 2017 році Україна опинилася в ситуації, коли треба йти ва-банк
Відомий український політолог Євген Магда у своєму блозі проаналізував з чим Україна розпочинає новий рік та які виклики на неї чекають у році Червоного півня.

«Можна сказати, що український півень опинився на шпагаті, адже Україна розпочинає новий рік при повній невизначеності. Наша країна змогла достойно відбити більшість ударів нашого північного сусіда, але про перемогу говорити не приходиться. Невизначеність ЄС з «безвізом», шок від перемоги Дональда Трампа – все це ставить перед нашою країною чимало запитань на зовнішньополітичній арені», – вважає політолог.

В той же час, така невизначеність може зіграти на руку Україні, адже ми опинилися в такій ситуації, коли втрачати вже немає чого, тому потрібно діяти. «Якщо згадати історію, то Україна завжди отримувала можливість для побудови власної державності, коли у світі відбувалися тектонічні перетворювання», – зазначив Магда. Політолог відмічає, що перемога в США Дональда Трампа – це, в першу чергу, не розпач та шок для України, а реальна можливість нарешті привернути до себе увагу, як до великої європейської держави, а не як до країни третього світу або російського сировинного придатку. Все в руках українських дипломатів, які повинні позиціонувати Україну, як простір можливостей.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У России возникли большие проблемы из-за Крыма
Важное за сутки

Последние новости

Аркадій Поважний: Гоголівський Вакула це копія деяких українців

Тодуров: из-за безответственности Супрун в Украине гибнет больше граждан, чем на войне

У Молдові скасували обмеження на імпорт деяких українських продуктів

Власти Молдовы заявили о снятии ограничений на торговлю с Украиной

КНДР завершує розробку міжконтинентальної ракети

Виталий Кличко провалил еще одно обещание

Пользователи Интернета рассказали, как глава МВД прикрыл Пашинского

В Украине установлены новые размеры пособий по безработице

Євген Магда: У 2017 році Україна опинилася в ситуації, коли треба йти ва-банк

В Нью-Йорке состоялась акция в поддержку Олега Сенцова

Некоторые города Украины не успели принять бюджет на 2017 год

Российский флот планируют усилить мощным оружием

Блогер о новогоднем обращении президента: взвешенный и хороший ролик, красивая речь от сердца

В Украину идут сильные морозы и мощный арктический циклон

Ученые спрогнозировали, какой будет жизнь на Земле через тысячу лет

Трамп не откажется от ведения аккаунта в Твиттере после инаугурации

Власти Турции озвучили новые подробности теракта в Стамбуле

Брэд Питт рассказал о худших новогодних праздниках за всю жизнь

Пономарь: новостей немного, но они очень важные

На Рождество в Украине ожидается резкое похолодание

 Новости за день