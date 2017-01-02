Євген Магда: У 2017 році Україна опинилася в ситуації, коли треба йти ва-банк

Відомий український політолог Євген Магда у своєму блозі проаналізував з чим Україна розпочинає новий рік та які виклики на неї чекають у році Червоного півня.
«Можна сказати, що український півень опинився на шпагаті, адже Україна розпочинає новий рік при повній невизначеності. Наша країна змогла достойно відбити більшість ударів нашого північного сусіда, але про перемогу говорити не приходиться. Невизначеність ЄС з «безвізом», шок від перемоги Дональда Трампа – все це ставить перед нашою країною чимало запитань на зовнішньополітичній арені», – вважає політолог.
В той же час, така невизначеність може зіграти на руку Україні, адже ми опинилися в такій ситуації, коли втрачати вже немає чого, тому потрібно діяти. «Якщо згадати історію, то Україна завжди отримувала можливість для побудови власної державності, коли у світі відбувалися тектонічні перетворювання», – зазначив Магда. Політолог відмічає, що перемога в США Дональда Трампа – це, в першу чергу, не розпач та шок для України, а реальна можливість нарешті привернути до себе увагу, як до великої європейської держави, а не як до країни третього світу або російського сировинного придатку. Все в руках українських дипломатів, які повинні позиціонувати Україну, як простір можливостей.