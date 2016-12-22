Березовец прокомментировал заявление Климкина о визовом режиме с РФ

На своей странице в «Фейсбуке» известный украинский политтехнолог прокомментировал заявление главы внешнеполитического ведомства Украинского государства Павла Климкина о том, что сейчас рассматривается возможность по вводу визового режима для российских граждан.
Как информирует replyua.net, в своем аккаунте Березовец написал: «Глава МИД Украины сегодня обнародовал информацию о том, что в скором времени внешнеполитическое ведомство предоставит свои варианты по вводу виз для граждан России. Вероятно, это является лучшим показом изменений, которые за годы независимой Украины прошли дипломаты нашей страны. На протяжении последних трех лет развитие в работе ведомства особо активно, ведь именно за этот промежуток времени на главные должности были поставлены специалисты и кадровые дипломаты, заслуживающие уважения. Только благодаря верности своему делу, а также профессионализму, украинская дипломатия сумела достаточно сильно укрепить свой авторитет на международном уровне. И я, будучи экспертом по международной политике, могу с уверенностью подтвердить это».
Также эксперт отметил: «Сотрудники МИД Украины осуществляют огромную работу по продвижению и даже защите нашего государства. Такая работа безупречно заслуживает написания отдельной книги».