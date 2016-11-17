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Блогер розповів про нову перемогу України в інформаційній війні

Блогер розповів про нову перемогу України в інформаційній війні
Блогер Олександр Коваленко звернув увагу на, на перший погляд, незначну подію – перейменування однієї зі статей у російськомовному сегменті онлайн-енциклопедії Wikipedia. Які висновки можна з цього зробити, експерт пояснив на своїй сторінці в Фейсбук, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер нагадує, що двадцять першого березня 2014 року у російському сегменті Wikipedia було змінено назву статті «Київська Русь» та «Давньоросійську державу». Таким чином у Москві намагались розірвати зв’язки з Україною і, принаймні у головах своїх школярів, створити ілюзію наявності власної історії. Вся тотальна ура-патріотична ейфорія того часу знайшла вираження і в інформаційному просторі – на сторінках електронних енциклопедій і довідників.

Тим не менш, через два роки історичну справедливість було відновлено і попередня назва статті повернулась. Блогер наголошує, що у приємному факті, як завжди, є дві сторони: з одного боку, це нова, невелика, але перемога у інформаційній війні. З іншого боку – правки було внесено саме російськими адміністраторами Wikipedia під тиском пересічних користувачів. У нас для цього було створено ціле Міністерство, а більшість перемог на інформаційному фронті і досі здобувають дилетанти, - підсумовує блогер.
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