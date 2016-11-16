В ООН большинство не против аннексии Крыма – журналист

Заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев в своем блоге для «Украинской правды» поблагодарил всех авторов и сторонников принятия резолюции по Крыму в Генеральной ассамблее ООН. Он уверен, что это событие имеет большое значение для деоккупации аннексированного полуострова, однако, отметил Муждабаев, в целом он далеко не удовлетворен результатами голосования, сообщает replyua.net.
Свои голоса в поддержку Украины отдали 73 государства, из которых не менее сорока – это соавторы и инициаторы резолюции. 23 страны проголосовали против. Речь идет о прямых сателлитах России, в которых действует авторитарный режим. А вот воздержаться от голосования по крымскому вопросу решили 76 стран.
Журналист сделал неутешительные выводы: или за, или не против того, что Россия аннексировала Крым и грубо нарушает там права человека, большая часть стран, принявших участие в голосовании этой ночью. И таких стран почти сотня – 99.
Айдер Муждабаев не уверен, что безразличное отношение современного мира к проблеме аннексии Крыма, на все факты убийств, похищений и репрессий по отношению к крымским татарам, с учетом широкой доступности информации, можно назвать большим успехом Украины. Журналист подчеркивает, что ему много раз приходилось встречаться с дипломатами, политическими деятелями, представителями СМИ других стран, и по результатам этих встреч пришел к выводу, что очень многие из них фактически ничего не слышали о Крыме и вообще ничего о крымских татарах.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter