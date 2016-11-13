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Донбасс превратился в мрачное Гетто войны, несвободы, нищеты и крови – Елена Степовая

Донбасс превратился в мрачное Гетто войны, несвободы, нищеты и крови – Елена Степовая
Блогер Обозревателя и писатель Елена Степовая сообщает, что в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» вдовы и матери погибших пророссийских боевиков получили посмертные, сообщает replyua.net. Но это оказались не ранее обещанные 500 тысяч рублей, а всего 20. В придачу так называемые «власти» решили снабдить их продуктовыми наборами, аккуратно упакованными с пакеты черного цвета в эмблемой «БМВ». Вот так, продолжает писатель, в непризнанных республиках оценили жизнь. Несколько тысяч детей остались сиротами, а количество беженцев превышает миллион. Инфраструктура городов –миллионников полностью разрушена, прекратилась в руины.

Вряд ли кому-то из отправившихся на войну за «свободу Донбасса хотелось бы так жить. А все потому, считает Елена Степовая, что у большей части населения отсутствует мышление о развитии и жизни. На Донбассе многие живут одним днем.

Социальные сети буквально переполнены сообщениями членов террористических смертных батальонов смерти, называющих себя «ополчением». Они возмущаются что российская власть так и не выполнила обещания об улучшении жизни. А из-за грызни между террористическими батальонами, так называемыми сотрудниками пограничных служб Донбасс превратился в Гетто, где вовсю царит несвобода, не прекращается война, свирепствует нищета и льется кровь.
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