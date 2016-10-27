Березовець про звинувачення поліцейських: Розруха не в клозетах, друзі, в головах

Як передає replyua.net, відомий український політолог Тарас Березовець прокоментував новину про те, що жителі одного з сіл Жовківського району Львівської області накинулися на поліцейських, які зупинили їх односельця за водіння в нетверезому стані.
«Що в голові у наших людей? У новинах показують селян з Жовківського району Львівської області. Мати з синами підлітками напали на патрульних поліцейських, які зупинили її сина за водіння в нетверезому вигляді. Експертиза все підтвердила, при цьому і мати і її односельці в один голос підтримують сина-підлітка, який душив поліцейського при затриманні. Показують селянина, який виправдовує малолітнього злочинця, «бо хлопець порядний, працює и взагалі всі менти козли». Така ж ситуація і з іншими односельцями. І це Західна Україна! Думаю, не варто говорити про те, що було б в аналогічному випадку в будь-якій цивілізованій країні, якби була найменша загроза життю поліцейського. Люди, які клянуть на чому світ стоїть систему і, які звинувачують у всьому «ментів», одночасно можуть бути щирими, в їх розумінні, європейцями. А розруха не в клозетах, друзі, в головах», - зазначив політолог.
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