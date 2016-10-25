Казарін: Одного ранку ми дізнаємося, що Путін за станом здоров'я на лікарняному, а в. о. президента є Наришкін

Журналіст і блогер Павло Казарін в ефірі «Громадського радіо» розповів про російських лібералів і можливі сценарії розвитку історії Російської Федерації, передає replyua.net.
«Сучасна Російська Федерація – це держава більш, ніж національна, але трохи менше, ніж імперія. І ось весь час вона коливається між цими двома полюсами. У лютому-березні 2014 роки ми спостерігали спробу качнути стрілку маятника в сторону відновлення імперії: територіальні перетворення, анексія, експансія щодо сусідів, спроба знову повернути колонії і підпорядкувати метрополії. І, власне, українська армія на сході нашої країни якраз відбиває всі ці спроби день у день. При цьому ми весь час звикли думати, що в Росії є певна дихотомія між імперцями, уособленням яких є, наприклад, Володимир Путін, Олександр Проханов, Захар Прилепін і так далі, і колективними лібералами у вигляді Дмитра Бикова, Альфреда Коха. Існує думка, що, якщо вони прийдуть до влади, то, можливо, ми відкриємо іншу Росію», – розповів Павло Казарін.
За його словами, той розпад імперії, який стався в 1991 році, був не остаточним, а проміжним. Ми б побачили його другу частину, якби в нульові роки ціни на вуглеводень не поповзли вгору, і у Кремля не з'явилося б того соціального вогнегасника, за допомогою якого можна було заливати будь-які паростки відцентрових настроїв в будь-якому куточку країни. Згадайте середину 90-х років, як багато повноважень Кремлю довелося віддати Татарстану в обмін на те, щоб той прибрав зі своєї Конституції словосполучення «суверенна Республіка Татарстан». Сьогодні Кремль змушений весь цей простір від Калінінграда до Владивостока і від Архангельська до Грозного гуртувати воєдино, об'єднувати воєдино суспільство, настільки різнорідне в культурному, етнічному, конфесійному і поведінковому аспектах, переконуючи його в тому, що існування в рамках спільного кордону вигідніше.
«Це унікальна ідея поєднати ідеї Сталіна і дому Романових. Проблема російських лібералів полягає в тому, що вони усвідомлюють, що будь-який російський ліберал, який приходить до влади, стоїть на порозі дуже важливого вибору. Або він дійсно запускає демократичні реформи, віддає багато в чому самоврядування на місцеві рівні, насичує повноваженнями регіональні центри і дійсно будує Російську Федерацію. Або він приходить у владу і змушений відрізнятися від Володимира Путіна, в кращому випадку, стилістично, копіюючи весь його інструментарій. Тому що сьогоднішня Російська Федерація – це ультрацентралізована держава, у якої від «федерації» тільки назва», – зазначив блогер.
Сучасна Росія – це країна, де не існує політичної опозиції як такої. Хто такі Михайло Касьянов, Ходорковський або Навальний? Особливість в тому, що всі їхні партійні проекти – абсолютні муляжі. Є ці 4-5 чоловік, які на публіці називають себе лібералами. За останні 15 років виросло покоління, яке нічого, крім російського телевізора, не пам'ятає і яке, багато в чому, виховане цими пропагандистськими патріотичними кліше, які раз по раз колективний Дмитро Кисельов транслює в суспільство з усіх кнопок російського телебачення. У них інша, наприклад, етика, інше уявлення про те, що добре і що погано. Для них Іван Грозний – державник, а Йосип Сталін – ефективний модернізатор. І в рамках всього цього канону вони раптово виявляють, що є такий російський офіцер Ігор Стрєлков-Гіркін, який їде битися на територію сусідньої країни проти української армії, захищаючи російськомовних. Це, на наш погляд, дикість, а для них бойовик Арсен Павлов, який відомий на прізвисько «Моторола» герой. Тому, коли говорять чи обов'язково на зміну Володимиру Путіну має прийти який-небудь Вася Обломов або Олексій Навальний. То відповідь проста – це зовсім не обов'язково.
За словами, один зі сценаріїв – це внутрішньоелітного змова, коли раптово найбільші фінансові групи, об'єднавшись з якими-небудь топовими політиками раптово щось виробляють, і, прокинувшись вранці, ми дізнаємося, що Володимир Путін за станом здоров'я ліг на лікарняний, а виконуючим обов'язки президента є Сергій Наришкін, до недавнього часу глава Державної Думи, а нині глава якогось силового відомства.
Багато експертів говорять, що насправді, у міру скорочення ресурсної бази, будуть відбуватися все ті конфлікти, які ми спостерігали в 2013 році в нашій країні. Коли різні олігархи зжирали бізнес-групи поменше і посилювалася конкуренція за доступ до бюджету. Точно так само можна припустити, що в російській регіональній еліті почнеться суб'єктивізація, і якісь регіони-донори тихесенько почнуть промовляти: «Досить годувати Москву». Або, наприклад, Ярославль або Казань, які дають багато грошей в бюджет почнуть несхвально поглядати на Самару і Саратов, резюмував журналіст.
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