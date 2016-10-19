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Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости

Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости
Как передает replyua.net, известный украинский политолог считает, что почти незаметно прошли новости о том, что в ближайшее время Генпрокуратурой будет передано в суд дело одного из отцов «Русской весны» на Луганщине Александра Ефремова и о том, что в розыск был объявлен старший сын бывшего президента Виктора Януковича, Александр Янукович.

«К сожалению, из всего букета совершенных Януковичем преступлений до ума пока довели только обвинение в завладении резиденцией «Межигорье» и его последующей легализации. Самые тяжелые обвинения в адрес Януковича-младшего должны касаться его непосредственного участия в трагических событиях ноября 2013 – февраля 2014 гг. Но и предъявленных обвинений оказалось достаточно, чтобы вывести из равновесия сына экс-президента, что вылилось в его истерику в интервью российских СМИ», – отметил Тарас Березовец.

По его словам, в целом, динамика работы ГПУ по резонансным делам вселяет оптимизм. С учетом происходящей зачистки лидеров боевиков, последним из которых в мир иной отправился Арсений Павлов (Моторола), ГПУ нужно максимально скрупулезно подготовить до суда дело Ефремова, поскольку скоро подозреваемых в создании ЛДНР можно будет допросить разве что на том свете.

Горячая тема: Блогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу
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Важное за день
19 окт 2016
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Блогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и журналист отреагировал на ерничанье экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, который после убийства боевика Моторолы посочувствовал родным


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