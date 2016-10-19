Відомий політолог дав остаточний прогноз: Хілларі Клінтон без п’яти хвилин новий президент США

До президентських виборів в США залишається ще три тижні, але український політолог Тарас Березовець на своїй сторінці в соцмережі Facebook висловив впевненість, що результат уже вирішений і кандидат в президенти США Хілларі Клінтон гарантовано стане новим президентом, передає replyua.net.
«З урахуванням всіх помилок, які допустив штаб Дональда Тампа і сам кандидат, відіграти гандикап у Клінтон йому вже не вдасться. Напади на всі можливі релігійні та расові групи, і особливо сексистські заяви зробили Дональда Трампа занадто токсичним для американських виборців. Потрібно визнати, що республіканцям останні 3 кампанії патологічно не щастить з кандидатами. Ні Маккейн, ні Ромні, ні тим більше Трамп не стали досить підходящими для цієї ролі. Республіканці контролюють Конгрес, але Білий дім дістанеться демократам. Хілларі в будь-якому випадку в професійному плані готова до цієї ролі, хоча моральна сторона і викликає дуже багато запитань. Їй дістанеться дуже проблемна спадщина, і Україна буде одним з головних питань її адміністрації. У будь-якому випадку, упевнений, політика щодо Росії буде посилюватися, що підтверджують мої джерела в її кампанії», – написав Тарас Березовець.
Горячая тема: Блогер розповів звідки Росія бере гроші на зброю
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter