валюта
СпецтемаЦаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал

Тука: после убийства Моторолы начнется эскалация ситуации на востоке

Тука: после убийства Моторолы начнется эскалация ситуации на востоке
Главари боевиков предпримут попытки усилить эскалацию на Донбассе после убийства Моторолы, но это будет происходить лишь в краткосрочной перспективе.

Как информирует replyua.net, об этом Георгий Тука пишет в блоге на Новом Времени. По словам заместителя министра по вопросам оккупированных территорий, чтобы активизировать военные действия, террористам повод не нужен, и в ближайшее время все будет происходить только на эмоциональном уровне. «Если сволочи ставят перед собой какие-то задачи, они без труда найдут и повод. И для этого необязательно ликвидировать боевиков вроде Моторолы. По-моему, самой логичной версией этого убийства является та, что была озвучена с самого начала, - это были российские спецслужбы, вероятнее всего, ГРУ», считает Тука.

Также он подчеркнул, что путинский проект «Новороссия» себя уже изжил, и Кремлю надо устранять неугодных по-тихому, и такие персонажи, как Моторола, Кремлю больше не нужны. От них будут избавляться, но при этом сохранять образ героев, отмечает Тука, и в данном случае герой погиб, обороняя кнопку лифта.

Горячая тема: Порошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
17 окт 2016
30212

Порошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну

Лідери бойовиків заявили, що вбивством Мотороли Порошенко оголосив їм жорстоку війну. Самопроголошена влада «ДНР» оголосила триденний траур після загибелі одного з найвідоміших командирів


Свежие новости

Представники Путіна підтвердили його участь в зустрічі "нормандської четвірки" 19 жовтня

Вашингтон вважає рішення Москви про «паузу» в бомбардуваннях Алеппо занадто запізнілим

Какой уровень дохода позволяет оформить субсидии?

Справу "Інтера" кваліфікували як теракт та передали СБУ

Николич и Путин: «любовь на века»

КМДА обіцяє всім мешканцям столиці тепло до кінця доби

Эксперт рассказал о возможной альтернативе Минским договоренностям

У Клинтон запутались с «лещенками» и олигархами, - новый курьез

Тука: после убийства Моторолы начнется эскалация ситуации на востоке

СБУ затримала шпигунку з Донеччини (ВІДЕО)

Школы Украины почти полностью перешли на украинский язык

Нардеп розкритикував уряд за провальний початок опалювального сезону

Эксперт: попытки США и РФ договориться обречены на провал

Нинішній тиждень б'є рекорди атмосферного тиску: нападів стало більше

Хакери крадуть дані платіжних карт клієнтів. HTTPS не допомагає

Следующий бой Кличко состоится 10 декабря

За даними опитування «Левада-Центру», 13% росіян хочуть обмежити проживання українців в РФ

Журналист: следующий в очереди

Путин и Трамп проведут переговоры до «инаугурации»

«Мотор Сич» представил новый вертолет

 Новости за день