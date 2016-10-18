Тука: после убийства Моторолы начнется эскалация ситуации на востоке

Главари боевиков предпримут попытки усилить эскалацию на Донбассе после убийства Моторолы, но это будет происходить лишь в краткосрочной перспективе.
Как информирует replyua.net, об этом Георгий Тука пишет в блоге на Новом Времени. По словам заместителя министра по вопросам оккупированных территорий, чтобы активизировать военные действия, террористам повод не нужен, и в ближайшее время все будет происходить только на эмоциональном уровне. «Если сволочи ставят перед собой какие-то задачи, они без труда найдут и повод. И для этого необязательно ликвидировать боевиков вроде Моторолы. По-моему, самой логичной версией этого убийства является та, что была озвучена с самого начала, - это были российские спецслужбы, вероятнее всего, ГРУ», считает Тука.
Также он подчеркнул, что путинский проект «Новороссия» себя уже изжил, и Кремлю надо устранять неугодных по-тихому, и такие персонажи, как Моторола, Кремлю больше не нужны. От них будут избавляться, но при этом сохранять образ героев, отмечает Тука, и в данном случае герой погиб, обороняя кнопку лифта.
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