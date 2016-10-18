Орешкин: можно назвать только две версии

Буквально через несколько часов после убийства Моторолы боевики переложили вину на «украинских диверсантов», но Украина официально заявила о том, что Моторолу убили «свои», и инцидент был внутренними разборками. Как передает replyua.net, об этом в блоге на Новом Времени пишет Дмитрий Орешкин.
По словам российского политолога, спекулятивным делом являются подобные заявления, а также рассуждения о том, какая из этих версий может быть правдоподобной. «Между этими версиями я склонен выбрать другой вариант. Определенная репутация у донбасских «властей» сложилась после Цыпкалова, Жилина и Мозгового, и эти люди, скорее, готовы стрелять, нежели договариваться. Кроме того, Захарченко слишком быстро поспешил заявить о том, что Киев объявил войну «ДНР». Если бы ему действительно нужно было разобраться в убийстве Моторолы, он бы не обвинял Киев до того, как появились бы доказательства», считает Орешкин.
Он уверен, что взрыв организовали лица, которые хорошо знали Моторолу и имели доступ к его дому, поскольку диверсионная группа не смогла бы повесить бомбу на трос лифта. Нужна была поддержка на месте, чтобы организовать этот взрыв, считает политолог. Орешкин отметил, что версия с внутренними разборками выглядит более правдоподобной и логичной.
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