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Береза: узнал важную информацию о расследовании авиакатастрофы на Донбассе

Береза: узнал важную информацию о расследовании авиакатастрофы на Донбассе
В блоге на Обозревателе нардеп Борислав Береза сообщает о том, что сегодня ему удалось пообщаться с экспертами из Литвы и Нидерландов, которые занимаются созданием отчета о падении Боинга на Донбассе.

По информации replyua.net, Береза отмечает, что ни у кого из экспертов уже не возникает сомнений в том, что в течение года Россию признают виновной в крушении лайнера. «Есть данные о перемещении Бука, есть множество свидетельских показаний о том, что эту «операцию» планировали в Кремле, имеются доказательства, что хотели сбить российский лайнер, чтобы обвинить в тяжком преступлении Украину. Европа серьезно подошла к расследованию, и именно поэтому оно затянулось на долгое время, но, опять же, имеются некоторые сомнения», пишет нардеп.

По его словам, эксперты сомневаются, что российское руководство предстанет перед судом, поскольку многие из тех, кто виновен в авиакатастрофе, просто до этого суда не доживут. Шойгу устранят спецслужбы, остальных «деятелей» также ждет скоропостижная смерть, уверен Береза. Однако в любом случае процесс будет очень громким, и результатом обязательно будут жесткие санкции.

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