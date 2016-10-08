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Блогер о решении ВР продлить Мораторий на продажу земли: ублюдочно совковое решение популистов

Блогер о решении ВР продлить Мораторий на продажу земли: ублюдочно совковое решение популистов
Как передает replyua.net, известный украинский общественный активист и блогер Кард Волох жестко высказался в адрес парламентариев, которые отложили решение об открытии рынка сельскохозяйственной земли до 2018 года.

«Мы, конечно, продолжаем оставаться жуткими неисправимыми совками. С этими нашими «заслуженно-народными артистами», с никчемными извращенными научными званиями, жалкими профессиональными праздниками, раздачей побрякушек по поводу и без оного, особенно – звания Герой «по случаю юбилея» и многим прочим. Но главное – с ублюдочным совковым мораторием на продажу земли и такими же мерзкими патерналистскими аргументами в пользу этого извращения», – написал Карл Волох в Facebook.

Правительство канючит денежки по всему миру, сидя на ресурсе стоимостью в триллионы. Могли бы построить дороги, переоборудовать энергетику, запустить бизнес, дав предпринимателям дешевые кредиты, в том числе, фермерам. «А мы только потакаем ляшкоюлям и их дебильному электорату, не догадывающемуся, что земля и после продажи украинской быть не перестанет, а лишь начнет давать больше хлеба, молока и налогов», – подытожил блогер.

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