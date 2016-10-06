Дипломат: визовый режим с Россией – самая плохая идея

Визовый режим с Россией не даст Украине никаких гарантий безопасности, и такое решение станет лишь еще одной бюрократической преградой на пути человеческого обмена между РФ и Украиной. По информации replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет дипломат Богдан Яременко.
По словам бывшего генконсула Украины в Стамбуле, идея с отменой безвиза еще раз продемонстрировала бессистемность, непоследовательность и отсутствие реалистического видения всей ситуации у украинских властей. Яременко раскритиковал возможную отмену безвиза, подчеркнув, что украинские власти зря надеются на то, что визовой режим станет гарантией безопасности Украины и ее граждан. «В условиях войны власти должны работать в режиме реального времени, а российские спецслужбы никак не отреагируют на визовый режим, более того, они получат время на подготовку к новым пакостям». По мнению Яременко, украинцы не получат никаких преимуществ после отмены безвиза.
И если идет война с РФ, считает дипломат, то в этом случае нужно разрывать дипотношения и закрывать границы, а все остальное является замыливанием глаз украинцам. Нужно просто запретить поездки через линию фронта, объяснив украинцам, чем они рискуют.
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