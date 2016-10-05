Блогер пояснив чому угода про скорочення обсягів видобутку нафти залишається під питанням

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Одеський блогер Олександр Коваленко поділився прогнозами, чому імовірність того, що досягнута всередині об’єднання країн-експортерів нафти домовленість про скорочення обсягів видобутку нафти буде працювати, надзвичайно низька, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на власну сторінку експерта в соціальній мережі Фейсбук.Так, блогер звертає увагу на два основних фактори, які не йдуть на користь дотримання домовленостей ОПЕК. По-перше, в минулому місяці держави-члени ОПЕК в чергове побили рекорд добового видобутку нафти – тепер він становить тридцять три мільйони шістсот тисяч барелів на добу. Нагадаємо, в серпні максимальним для них показником вважався обсяг в тридцять три мільйони п’ятсот тисяч барелів. Будуть утискати себе більш як на мільйон барелів на добу, до оговорених тридцяти двох з половиною мільйонів барелів? А чиїм коштом? Другий деструктивний для домовленості ОПЕК фактор – це Іран, який лише нещодавно вийшов з-під санкцій і нарешті «дорвався» до експорту. Він вже зараз досяг досанкційних обсягів експорту і зупинятись на досягнутому аж ніяк не збирається – тільки на поточний місяць Тегераном анонсовано зростання обсягів видобутку ще на сто п’ятдесят тисяч барелів на добу.Власне, зрозуміло, що жодна з країн ОПЕК не готова ділитись своєю часткою на ринку, а тому скорочення обсягів видобутку – явно не вихід. Єдине, для чого може бути корисною вищеназвана домовленість – це нагнітання напруженості навколо ціни на нафту, що є останнім рятівним фактором для економіки держав, які живуть за рахунок продажу «чорного золота».