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Блогер пояснив чому угода про скорочення обсягів видобутку нафти залишається під питанням

Блогер пояснив чому угода про скорочення обсягів видобутку нафти залишається під питанням
Одеський блогер Олександр Коваленко поділився прогнозами, чому імовірність того, що досягнута всередині об’єднання країн-експортерів нафти домовленість про скорочення обсягів видобутку нафти буде працювати, надзвичайно низька, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на власну сторінку експерта в соціальній мережі Фейсбук.

Так, блогер звертає увагу на два основних фактори, які не йдуть на користь дотримання домовленостей ОПЕК. По-перше, в минулому місяці держави-члени ОПЕК в чергове побили рекорд добового видобутку нафти – тепер він становить тридцять три мільйони шістсот тисяч барелів на добу. Нагадаємо, в серпні максимальним для них показником вважався обсяг в тридцять три мільйони п’ятсот тисяч барелів. Будуть утискати себе більш як на мільйон барелів на добу, до оговорених тридцяти двох з половиною мільйонів барелів? А чиїм коштом? Другий деструктивний для домовленості ОПЕК фактор – це Іран, який лише нещодавно вийшов з-під санкцій і нарешті «дорвався» до експорту. Він вже зараз досяг досанкційних обсягів експорту і зупинятись на досягнутому аж ніяк не збирається – тільки на поточний місяць Тегераном анонсовано зростання обсягів видобутку ще на сто п’ятдесят тисяч барелів на добу.

Власне, зрозуміло, що жодна з країн ОПЕК не готова ділитись своєю часткою на ринку, а тому скорочення обсягів видобутку – явно не вихід. Єдине, для чого може бути корисною вищеназвана домовленість – це нагнітання напруженості навколо ціни на нафту, що є останнім рятівним фактором для економіки держав, які живуть за рахунок продажу «чорного золота».

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