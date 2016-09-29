Березовець: Андрей Шептицький – єдиний з усіх глав європейських церков встав на захист єврейського народу

За словами відомого політтехнолога Тараса Березовця, 75-річчя трагедії єврейського народу показало, як близько українці відчувають його біль. Були серед українців і 75 років тому ті, хто не побоявся встати на захист євреїв. Митрополит Андрей Шептицький був єдиний з усіх глав європейських церков на окупованих територіях підняв голос на захист єврейського народу. І не тільки словом, а й ділом врятував від смерті понад сотні українських євреїв, цитує слова Березовця replyua.net.
«Голокост в Україні в період Другої світової війни забрав життя понад 900 тисяч євреїв. Значна частина їх загинула на Батьківщині, в гетто або ж спеціально створених для цього нацистами таборах смерті. У Києві свого гетто ніколи не було. Проте, Київ пережив страшну трагедію, пов'язану зі знищенням євреїв на території Бабиного яру. Тут всього за 2 дні 29-30 вересня 1941 було вбито 33 771 людини. Довгий заперечення трагедії єврейського народу радянським режимом огорнуло ці події туманом невідомості і забуття. Але людська пам'ять, як говорив герой кінофільму Тегеран-43, це єдине, що можна вбити», - написав Тарас Березовець в Facebook.
За його словами, на вечері, організованій Світовим єврейським конгресом, показували страшні кадри спогадів небагатьох з тих, що вижили в тій трагедії киян. Після цього організатори з Ukrainian Jewish encounter продемонстрували документальний фільм про подвиг митрополита Андрея Шептицького. Цьому ж пастирському наприкладу митрополита слідували сотні українців. Сьогодні день особливої скорботи, і це стосується всіх людей доброї волі, резюмував політтехнолог.
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