Киселев: про здоровье Клинтон и про дачу Медведева

Кажется, что российского премьера Дмитрия Медведева и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон не может связывать абсолютно ничего, но это совершенно не так. Между этими политиками определенная связь проскальзывает, но обо всем нужно рассказывать по порядку. Как передает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Евгений Киселев. По словам российского журналиста, нужно начинать со здоровья Хиллари Клинтон.
Нужно напомнить, что 11 сентября политик теряла сознание во время траурной церемонии, и тогда представители штаба Клинтон не на шутку растерялись, долгое время не давали комментариев, а, когда прояснили ситуацию, было уже поздно. Киселев отмечает, что СМИ буквально взорвались различными сообщениями, а рейтинг Клинтон резко упал, хотя она продолжает опережать Трампа. И если такие повороты с Клинтон будут случаться в ближайший месяц, она растеряет все свое преимущество, уверен журналист.
Что касается Дмитрия Медведева, то, глядя на результаты выборов в Госдуму, можно сделать вывод, что этому политику все сойдет с рук, как и всей партии власти в РФ. Недавно Навальный выкладывал в Интернет ролик о роскошной даче российского премьера, которая находится в старинном городе на Волге – в Плесе, и госпожа Тимакова, работающая в пресс-службе премьера, даже прокомментировала ролик, но сделала это так, что заявления штаба Клинтон на этом фоне выглядят мощными и убедительными.
Киселев отмечает, что Тимакова рассказала, что якобы объекты, где размещается господин Медведев, находятся под охраной ФСО, однако названные Навальным объекты не являются собственностью российского премьера, а также не могут использоваться членами семьи Медведева. Из ее речи ничего непонятно, но некоторые все-таки сообразили, что Тимакова имела в виду – в ФСО решают, где будет останавливаться Медведев во время своих поездок, и в окрестностях Плеса как раз подвернулась резиденция, которая якобы принадлежит благотворительному фонду. Киселев даже пожалел Медведева – какие-то чужие дядьки из ФСО указывают ему, где разместиться, а сам премьер, наверное, мечтает пожить в дорогом отеле на берегу Волги, возле знаменитой набережной Плеса, гулять там вечерами и непременно общаться с жителями города на Волге, чтобы желать им здоровья, успехов и хорошего настроения, а дядьки из ФСО заставляют его уединяться в поместье за шестиметровым забором.
И теперь только представьте, пишет журналист, как ему одиноко за этим высоченным забором, вдали от простых жителей Плеса, в окружении речного причала, горнолыжного спуска, храма, каскадов бассейнов, домика для уточек, и все это одиночество располагается на площади, достигающей трех Кремлей. И одинокий голос госпожи Тимаковой, считает Киселев, даже не был услышан теми, кто всегда симпатизировал Медведеву. Больше на защиту одинокого российского премьера никто не встал. Какая связь между дачей Медведева и здоровьем Клинтон, спросят читатели? А такая, что за кандидата в президенты США заступились абсолютно все, а не один человек, как в случае с Медведевым.
За Клинтон горой выступили журналисты, политики, предвыборный штаб и даже Барак Обама. И сделали они это сразу после того, как тысячи недоброжелателей попытались заработать на проблемах со здоровьем Клинтон и таким способом понизить ее рейтинг. Сторонники Хиллари даже рассказали о других политиках, которые имели серьезные заболевания, но это не мешало им руководить державой. Вот если бы кто-нибудь в России, отмечает Киселев, вышел бы на трибуну и попросил оставить Медведева в покое, объяснив, что у высшего руководства могут быть свои поместья и дачи, но этого никто не сделал.
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