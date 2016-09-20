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Карл Волох: Гауссовский метод показывает, что население РФ дает правящей партии весьма скромный результат

Карл Волох: Гауссовский метод показывает, что население РФ дает правящей партии весьма скромный результат
Исследование результатов российских выборов с помощью гауссовского метода показывает, что после корректировки на подневольных госслужащих, без тоталитарных «национальных окраин», типа Чечни, и специфических заведений, типа тюрем и зон «Единая Россия» получает скромную поддержку. Иными словами, вопреки декларируемым 87%, население уже приближается к тому уровню апатии, когда, как в 91-м, добровольно никто защищать власть не выйдет, цитирует общественного активиста replyua.net.

«Что отличается от поздней советской империи, так это предполагаемая поддержка силовиков, на задабривание которых пока выделяются огромные средства. Сложность с этим фактором состоит в том, что социологически или иным путем настроения в такой группе не измеришь, а полагаться в вопросе преданности только на высокие зарплаты и прочие льготы нельзя – спросите хоть Асада с Каддафи. Да и сесеэровский пример здесь показателен, ведь силовики там в сравнении с прочим населением имели явные привилегии, а вот защищать власть, которой присягали, в 1991 оказалось некому», – написал Карл Волох в Facebook.

К тому же, легендарные кудринские кубышки истощаются на глазах. По всем подсчетам, их хватит, максимум, года на полтора, а дальше начнется неизбежное обнищание, что не может не вызвать реакции как у населения, так и силовиков. В общем, санкции свою работу делают и будут, очевидно, делать, влияя на позицию России в вопросах, где связь с санкциями очевидна. А дальше - неминуемый распад архаичной депрессивной империи. Вопрос только, сколько лет он займет, написал активист.

«Наиболее грустным, с нашей точки зрения, фактором в этой истории является само население РФ. Не знаю уж, каким таким странным образом, но именно на них (из всех народов Совдепа) отрицательная селекция последнего столетия оказала самое губительное влияние в плане самоорганизации и готовности отстаивать свои права», – отметил Карл Волох.

В конце своего поста активист напоминает результаты социологических опросов в РФ 2005 года, когда россияне не боялись еще более-менее честно отвечать интервьюерам. Так вот, тогда, после победы Помаранчевой революции, на вопрос, способны ли русские выйти подобным образом на свой Майдан, более половины из них ответили утвердительно. Правда, в отличие от украинцев, мотив назвали сугубо экономический - понижение уровня жизни. Но это все же подтверждает, что через водку и колбасу добраться до их сознания можно. Так что, да здравствуют санкции и санкционеры!

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