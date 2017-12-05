Вы собрались поменять автомобиль или покупаете машину впервые, но несколько растерялись в обилии предложений. Не огорчайтесь, наша компания всегда придет на помощь. Мы работаем на рынке поиска автомобилей лучшего качества для клиентов с самыми сложными запросами. Подбор по марке авто — наш основной профиль.
Если вы знаете, какую марку и модель хотели бы купить, но сомневаетесь в своих способностях объективно оценить качество предлагаемых автомобилей — звоните нам. В штате компании CarFinder работают специалисты различного профиля, которые найдут самое лучшее предложение и полностью протестируют машину при помощи компьютерного оборудования на предмет скрытых неполадок, участия в ДТП, некачественного ремонта.
Наши возможности. Подбор по марке авто
Мы предлагаем подбор авто в Украине не только в Киеве, но и еще в 16 городах, где работают наши представители. В их функции входит поиск желаемой марки определенного года выпуска в требуемой комплектации, с учетом цвета, опций, пробега. Производится внешний осмотр и компьютерная диагностика:
- ходовой системы;
- двигателя;
- электрики и электроники;
- проверка лакокрасочного покрытия и состояния кузова;
- детальный осмотр салона.
Завешается диагностика заключением автоэксперта, который дает объективную оценку состояния автомобиля и определяет возможность ее покупки.
Наш сайт подбора авто — не единственный в Украине, но только мы охватываем почти всю территорию страны и даем оперативную проверенную информацию, избавив клиента от поездок по авторынкам и общения с перекупщиками и недобросовестными продавцами.
Доверьтесь профессионалам
Не секрет, что подбор модели авто сопряжен с большим риском купить машину с «богатой» биографией. Если не знать всех нюансов ремонта и переоборудования автомобиля, то можно умилиться ее внешним видом и купить совершенно непригодную для эксплуатации технику, которая начнет преподносить «сюрпризы» после сотни-другой километров пробега.
Профессиональный авто подбор автомобиля включает не только диагностику реального состояния, но и проверку по базам данным. Наши наработки и контакты в государственных регистрационных службах позволят определить, не был ли автомобиль в угоне, не является ли залоговым имуществом или не висят ли на нем иные проблемные вопросы.
После вашего обращения, мы сделаем автоподбор в Киеве в нескольких вариантах, из которых выбрать понравившуюся машину намного легче, особенное, если вам будет представлена полная и объективная характеристика каждого из предложений.
После оформления заявки, мы работаем по всем заявленным направлениям и даже торгуемся с продавцом. Мы поможем купить авто и подбор автомобиля будет полностью соответствовать вашим запросам. Звоните, заполняйте форму на сайте, пишите на почту — на все обращения мы обязательно ответим.