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Подбор авто в Украине

Подбор авто в Украине
Вы собрались поменять автомобиль или покупаете машину впервые, но несколько растерялись в обилии предложений. Не огорчайтесь, наша компания всегда придет на помощь. Мы работаем на рынке поиска автомобилей лучшего качества для клиентов с самыми сложными запросами. Подбор по марке авто — наш основной профиль.

Если вы знаете, какую марку и модель хотели бы купить, но сомневаетесь в своих способностях объективно оценить качество предлагаемых автомобилей — звоните нам. В штате компании CarFinder работают специалисты различного профиля, которые найдут самое лучшее предложение и полностью протестируют машину при помощи компьютерного оборудования на предмет скрытых неполадок, участия в ДТП, некачественного ремонта.

Наши возможности. Подбор по марке авто
Мы предлагаем подбор авто в Украине не только в Киеве, но и еще в 16 городах, где работают наши представители. В их функции входит поиск желаемой марки определенного года выпуска в требуемой комплектации, с учетом цвета, опций, пробега. Производится внешний осмотр и компьютерная диагностика:

- ходовой системы;
- двигателя;
- электрики и электроники;
- проверка лакокрасочного покрытия и состояния кузова;
- детальный осмотр салона.

Завешается диагностика заключением автоэксперта, который дает объективную оценку состояния автомобиля и определяет возможность ее покупки.

Наш сайт подбора авто — не единственный в Украине, но только мы охватываем почти всю территорию страны и даем оперативную проверенную информацию, избавив клиента от поездок по авторынкам и общения с перекупщиками и недобросовестными продавцами.

Доверьтесь профессионалам
Не секрет, что подбор модели авто сопряжен с большим риском купить машину с «богатой» биографией. Если не знать всех нюансов ремонта и переоборудования автомобиля, то можно умилиться ее внешним видом и купить совершенно непригодную для эксплуатации технику, которая начнет преподносить «сюрпризы» после сотни-другой километров пробега.

Профессиональный авто подбор автомобиля включает не только диагностику реального состояния, но и проверку по базам данным. Наши наработки и контакты в государственных регистрационных службах позволят определить, не был ли автомобиль в угоне, не является ли залоговым имуществом или не висят ли на нем иные проблемные вопросы.

После вашего обращения, мы сделаем автоподбор в Киеве в нескольких вариантах, из которых выбрать понравившуюся машину намного легче, особенное, если вам будет представлена полная и объективная характеристика каждого из предложений.

После оформления заявки, мы работаем по всем заявленным направлениям и даже торгуемся с продавцом. Мы поможем купить авто и подбор автомобиля будет полностью соответствовать вашим запросам. Звоните, заполняйте форму на сайте, пишите на почту — на все обращения мы обязательно ответим.
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