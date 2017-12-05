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Хороша резина для зимнего сезона от Bridgestone

Хороша резина для зимнего сезона от Bridgestone
Зимние шины Bridgestone созданы из резиновой смеси, которая сохраняет свои технические характеристики даже при самых низких температурах. Уникальный дизайн протектора был разработан с применением современных технологий, а именно компьютерного моделирования. Благодаря этому обеспечивается плотное сцепление покрышек с дорожным покрытием. Также для данной модели характерны такие параметры, как точность управления, курсовая устойчивость, поэтому гарантируется безопасное и комфортное вождение.

Почему стоит выбирать автомобильные покрышки Bridgestone?
Шинная продукция Бриджстоун отличается высоким качеством, прочностью и долговечностью. Во время езды на такой резине вы ощутите только комфорт, безопасность и бесшумность, которые так необходимы в зимний период.

Бренд выпускает широкий ассортимент моделей под разные условия эксплуатации, то есть, как для холодных и снежных зим, так и для мягких. Поэтому все зимние покрышки Bridgestone делятся на два вида – шипованные и нешипованные. Первый вариант оптимально подойдет для использования в местности с плохими дорогами, а вот второй вид лучше всего будет себя демонстрировать на городских улицах.

Резина Бриджстоун обладает следующими преимуществами:

- Максимальное сцепление с дорожным полотном;
- Стабильность управления;
- Эффективное торможение на любых дорогах;
- Быстрое устранение воды и снежной каши с зоны контакта;
- Высокая устойчивость к воздействиям внешней среды;
- Увеличенное пятно контакта;
- Экологичность и экономия топлива.

Где можно купить зимние покрышки Бриджстоун?
Наш интернет-магазин Резина.сс занимается прямыми поставками и реализацией фирменных шин. В каталоге предлагается большой выбор моделей, которые отличаются между собой разными параметрами, что позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант для себя.

Кроме зимней резины, наша компания также предлагает и летние покрышки Бриджстоун. Они также отличаются первоклассным качеством, устойчивостью к различным повреждениям, высокими сцепными характеристиками с влажным асфальтом. Ознакомиться подробнее с нашим ассортиментом можно на странице: https://rezina.cc/shiny/cars.

Выбирая резину Бриджстоун вы не пожалеете потраченных на неё денег, так как эти покрышки прослужат вам довольно длительный срок и на дорогах в зимнее время вы всегда будете чувствовать себя увереннно на дороге.
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