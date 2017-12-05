Хороша резина для зимнего сезона от Bridgestone

Зимние шины Bridgestone созданы из резиновой смеси, которая сохраняет свои технические характеристики даже при самых низких температурах. Уникальный дизайн протектора был разработан с применением современных технологий, а именно компьютерного моделирования. Благодаря этому обеспечивается плотное сцепление покрышек с дорожным покрытием. Также для данной модели характерны такие параметры, как точность управления, курсовая устойчивость, поэтому гарантируется безопасное и комфортное вождение.
Почему стоит выбирать автомобильные покрышки Bridgestone?
Шинная продукция Бриджстоун отличается высоким качеством, прочностью и долговечностью. Во время езды на такой резине вы ощутите только комфорт, безопасность и бесшумность, которые так необходимы в зимний период.
Бренд выпускает широкий ассортимент моделей под разные условия эксплуатации, то есть, как для холодных и снежных зим, так и для мягких. Поэтому все зимние покрышки Bridgestone делятся на два вида – шипованные и нешипованные. Первый вариант оптимально подойдет для использования в местности с плохими дорогами, а вот второй вид лучше всего будет себя демонстрировать на городских улицах.
Резина Бриджстоун обладает следующими преимуществами:
- Максимальное сцепление с дорожным полотном;
- Стабильность управления;
- Эффективное торможение на любых дорогах;
- Быстрое устранение воды и снежной каши с зоны контакта;
- Высокая устойчивость к воздействиям внешней среды;
- Увеличенное пятно контакта;
- Экологичность и экономия топлива.
Где можно купить зимние покрышки Бриджстоун?
Наш интернет-магазин Резина.сс занимается прямыми поставками и реализацией фирменных шин. В каталоге предлагается большой выбор моделей, которые отличаются между собой разными параметрами, что позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант для себя.
Кроме зимней резины, наша компания также предлагает и летние покрышки Бриджстоун. Они также отличаются первоклассным качеством, устойчивостью к различным повреждениям, высокими сцепными характеристиками с влажным асфальтом. Ознакомиться подробнее с нашим ассортиментом можно на странице: https://rezina.cc/shiny/cars.
Выбирая резину Бриджстоун вы не пожалеете потраченных на неё денег, так как эти покрышки прослужат вам довольно длительный срок и на дорогах в зимнее время вы всегда будете чувствовать себя увереннно на дороге.