В сентябре в Украине был побит рекорд по продажам новых авто

В сентябре 2017 года на украинском авторынке было продано 7,8 тысяч новых автомобилей, что является абсолютным рекордом, и эти показатели на 36 процентов выше показателей сентября 2016 года.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ассоциацию Укравтопром, сентябрьский показатель стал самым высоким с начала этого года. Лидером продаж остается японская Toyota – 1144 автомобиля, что на 36 процентов больше, чем в сентябре 2016 года. На втором месте находится немецкий Volkswagen, чьи продажи выросли в 2,6 раза – до 757 машин. Тройку лидеров при этом замкнул французский Рено – было продано 712 автомобилей, и это на 37 процентов больше по сравнению с сентябрем 2016 года.
Также выросли продажи авто марок КИА и Шкода. Самым продаваемым в Украине автомобилем по итогам сентября стала Toyota – RAV4 с показателем 327 авто. Цена этого автомобиля в Украине составляет около 620 тысяч гривен.