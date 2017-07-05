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На рынке Украины растут продажи коммерческих авто

На рынке Украины растут продажи коммерческих авто
На украинском рынке коммерческих автомобилей резко увеличиваются продажи. Как информирует replyua.net со ссылкой на ассоциацию «Укравтопром», в июне текущего года в Украине было зарегистрировано 902 проданных коммерческих авто, что на 27 процентов больше аналогичного периода прошлого года.

Лучше всего в июне продавались автомобили марки Renault, которые заняли пятую часть рынка новых коммерческих авто. При этом, реализовав 188 автомобилей, Renault не смогла достичь своего прошлогоднего результата, отставание составило почти 24 процента. Марка Форд находится на втором месте – в июне было продано 87 авто, и продажи возросли ровно в два раза по сравнению с июнем 2016 года.

А тройку лидеров продаж замкнули автомобили Фиат – в июне удалось продать 85 авто, что на 45 процентов выше прошлогодних показателей. Четвертое и пятое места разделили бренды Мерседес и российский ГАЗ. С начала текущего года в Украине зарегистрировано уже больше пяти тысяч коммерческих автомобилей, и это примерно на 50 процентов больше, чем за тот же период 2016 года.
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