Количество российских автобусов в Украине резко возросло

Ассоциация Укравтопром приводит новые данные за март текущего года – в прошлом месяце в Украине зарегистрировано 102 новых автобуса, информирует replyua.net.
По сравнению с февралем текущего года, количество зарегистрированных в Украине автобусов уменьшилось на сорок процентов, однако по сравнению с мартом прошлого года, количество, напротив, возросло на 64 процента. Чаще всего в Украине сейчас регистрируют отечественные автобусы марки «Атаман» - в марте было 32 регистрации, а ровно год назад в Украине был зарегистрирован всего лишь один автобус завода в Черкассах, и тем самым эта марка показала рекордный рост продаж. На втором месте по количеству продаж – автобусы из Павлова «ПАЗы».
В марте регистрацию прошли 20 новых российских автобусов. Для сравнения – в марте прошлого года ни один российский автобус не проходил регистрацию в Украине. На третьем месте по количеству продаж находится «Эталон», - украинская марка. В прошлом месяца было зарегистрировано 11 автобусов этого бренда, что в три раза больше результатов годичной давности.