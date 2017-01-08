В Украине можно будет оформить субсидию на покупку электрокара

Владимир Омелян, министр инфраструктуры, заявил о том, что доля продаж электрокаров на авторынке к 2020 году достигнет 15 процентов, однако у этих авто слишком высокая стоимость, передает replyua.net со ссылкой на Автоблог.
По словам Омеляна, чтобы электромобили стали доступными для украинских граждан, чиновники планируют запустить систему субсидирования. Кабинет министров планирует отменить акцизный сбор и НДС на электрокары. Если кто-то захочет приобрести авто с нулевыми выбросами, чиновники отменят и сбор в Пенсионный фонд. Такие меры позволят украинцам сэкономить до 21 процента стоимости электромобиля. Однако министр инфраструктуры пока не может назвать сумму субсидий, но он уже отметил, что покупку таких авто будут поощрять специальными доплатами.
В настоящий момент Мининфраструктуры разрабатывает механизмы, с помощью которых граждане смогут получать денежную компенсацию после расходов на приобретение электрокаров. Кроме того, министр инфраструктуры анонсировал появление на украинском рынке новых электрокаров таких брендов, как Тойота, Фиат, Хонда, Сузуки, Ситроен, Пежо и Фольксваген.