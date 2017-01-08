валюта
СпецтемаРоссияне всерьез обеспокоились украинской подругой Дональда Трампа

В Украине можно будет оформить субсидию на покупку электрокара

В Украине можно будет оформить субсидию на покупку электрокара
Владимир Омелян, министр инфраструктуры, заявил о том, что доля продаж электрокаров на авторынке к 2020 году достигнет 15 процентов, однако у этих авто слишком высокая стоимость, передает replyua.net со ссылкой на Автоблог.

По словам Омеляна, чтобы электромобили стали доступными для украинских граждан, чиновники планируют запустить систему субсидирования. Кабинет министров планирует отменить акцизный сбор и НДС на электрокары. Если кто-то захочет приобрести авто с нулевыми выбросами, чиновники отменят и сбор в Пенсионный фонд. Такие меры позволят украинцам сэкономить до 21 процента стоимости электромобиля. Однако министр инфраструктуры пока не может назвать сумму субсидий, но он уже отметил, что покупку таких авто будут поощрять специальными доплатами.

В настоящий момент Мининфраструктуры разрабатывает механизмы, с помощью которых граждане смогут получать денежную компенсацию после расходов на приобретение электрокаров. Кроме того, министр инфраструктуры анонсировал появление на украинском рынке новых электрокаров таких брендов, как Тойота, Фиат, Хонда, Сузуки, Ситроен, Пежо и Фольксваген.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Виктор Муженко озвучил причину мобилизации офицеров запаса
Важное за сутки

Последние новости

Не те убытки: Геращенко перепутала Россию и Евросоюз

Руководитель UKAD призвал лишить права Россию на участие в Олимпиаде-2018

Исследовательница: рождественские гадания непосредственно влияли на женитьбу наших прадедов

Южная Корея и США планируют убийство Ким Чен Ына

Режим Путина стал совершенно новым для человечества явлением – Боровой

В результате взрыва дома в Одесской области погибли два человека

Подробности стрельбы во Флориде: стрелок получил оружие за месяц до трагедии

Путин свирепствует. Хакеры сделали подарок ФСБ на рождественские праздники, – блогер

Украинским студентам изменили правила начисления стипендий

Десятки людей стали жертвами аномальных холодов в Европе

Мороз стал причиной транспортного коллапса во Львове

Боровой: уникальности гибридного режима

Во Франции намерены усилить защиту от кибератак

В Украине можно будет оформить субсидию на покупку электрокара

Турецкие войска будут выведены с северной части Ирака

Дождались: Трамп сделал заявление о России

Из-за аномальных морозов в Европе погибли десятки людей

Спецслужбы США пояснили нелюбовь Путина к Хиллари Клинтон

В Польшу прибыли американские военные

Политолог: Порошенко будет бороться за второй президентский срок

 Новости за день