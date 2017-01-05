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Составлен рейтинг самых бюджетных авто 2017 года

Составлен рейтинг самых бюджетных авто 2017 года
В этом году на мировом авторынке появится множество новинок, причем большинство из них будут рассчитаны на бюджетного покупателя. Как передает replyua.net, портал Novate.ru составил рейтинг новых недорогих автомобилей, которые совсем скоро появятся в продаже. Лидерство в списке бюджетных авто принадлежит модели Maruti Suzuki Ignis.

Этот хэтчбек презентовали еще несколько месяцев назад, а в продаже он должен появиться через несколько дней. Авто идеально подходит для загородных поездок. Еще одна новинка также от этого бренда - Maruti Suzuki Baleno RS, однако на рынке она появится только во второй половине текущего года. В настоящий момент этот хэтчбек считается самым мощных из тех, что производит компания. Тройку лидеров новых бюджетных авто замыкает Tata Nexon.

Примечательно, что самые бюджетные модели в этом году представляют индийские производители – Тата является индийским брендом, а Марути-Сузуки совместным индийско-японским брендом. На четвертом месте идет Tata Hexa, однако на мировой рынок эта модель, скорее всего, не попадет. У нее очень низкая стоимость, и реализовывать автомобиль планируют только на рынке Индии.
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