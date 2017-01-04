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Faraday Future представила миру свой новый автомобиль (ВИДЕО)

Faraday Future представила миру свой новый автомобиль (ВИДЕО)
ВВС сообщает, что компания «Faraday Future» провела сегодня презентацию своей новой разработки – беспилотного автомобиля FF91, способного развивать скорость от 0 до 97 км/час за 2,39 секунд, - передает replyua.net.

Представители компании утверждают, что FF91 разгоняется быстрее, чем автомобиль Tesla модели S или любые другие электрические авто – судя по тестам, проведенным компанией Tesla, их машина разгоняется от 0 до 97 км/час за 2,5 секунды. По словам разработчиков, новый автомобиль способен также парковаться без участия водителя, в том числе самостоятельно найти свободное место на парковке и занять его. Также они сообщили, что машина FF91 способна узнавать своей хозяина, когда он к ней подходит, и исполнять его голосовые команды.

В данный момент компания испытывает небольшие финансовые трудности, однако собирается преодолеть их в ближайшем будущем. Серийное производство FF91 начнется в 2018 году. Автомобиль уже можно заказать, для этого необходимо сделать первоначальный взнос в сумме 5000 долларов.


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