Названа стоимость всех авто, завезенных в Украину в 2016 году

В период с января по октябрь текущего года в Украину пригнали больше 93 тысяч транспортных средств, общая стоимость которых превышает 1 миллиард 496 миллионов долларов, передает replyua.net со ссылкой на Укравтопром. В сообщении указано, что самая большая доля завезенных в Украину транспортных средств – легковые автомобили.
Всего за десять месяцев этого года в Украину было завезено 66,6 тысяч легковушек, и их стоимость превысила 1 миллиард 139 миллионов долларов. Если сравнивать показатели за такой же период 2015 года, импорт легковых авто увеличился примерно на треть, а таможенная стоимость возросла на целых 73 процента. В итоге средняя ценна ввозимого в нашу страну автомобиля увеличилась до 17 тысяч долларов (на четыре тысячи). Свыше 55 процентов авто были пригнаны из государств Евросоюза, и их стоимость достигает 593 миллионов долларов.
Средняя таможенная цена каждого автомобиля, пригнанного из ЕС, возросла до 16 тысяч долларов. По импорту авто в Украину продолжает лидировать Германия – почти 12 тысяч авто за десять месяцев. На втором месте идет Япония, тройку лидеров замыкают Соединенные Штаты.