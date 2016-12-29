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Составлен рейтинг самых популярных авто в Евросоюзе

Составлен рейтинг самых популярных авто в Евросоюзе
В Европе озвучили результаты престижного конкурса Autobest 2017, информирует replyua.net. Как отмечает источник, абсолютным победителем конкурса стал кроссовер Seat Ateca.

Это престижное авто получило 1672 балла, и опередило ближайшего конкурента на 72 балла. Второе место досталось еще одному кроссоверу - Peugeot 3008. Тройку лидеров замкнул «японец» - Toyota C-HR 2017. Четыре авто, которые попали в первую пятерку лучших, являются кроссоверами, и, по словам экспертов, такая тенденция началась в этом году. В жюри уже отметили, что такие результаты показывают основные тенденции текущего года на европейском автомобильном рынке. В категории «Лучшая инновация» победил Peugeot 3008 благодаря уникальной цифровой панели.

Также были названы лучшие автомобили еще в нескольких категориях – «Безопасность», «Лучший дизайн», «Экологичность». Лидерами в различных номинациях стали Opel Ampera-e, а также не только автомобиль, но и человек – Томас Игенлат. Этот человек является шеф-дизайнером Volvo Cars.
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