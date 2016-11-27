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Jaguar будет производить новые электрические кроссоверы в Великобритании

Jaguar будет производить новые электрические кроссоверы в Великобритании
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, компания Jaguar Land Rover сегодня заявила, что будет выпускать новые электрокары на британских заводах, что должно послужить стимулом для развития отрасли после Brexit.

Индийский автопроизводитель заявил, что в прошлом году произвел на заводах в Великобритании более 1,6 миллионов автомобилей, что составляет треть всех авто, произведенных в стране. В сентябре Jaguar представил всему миру свой первый электрический кроссовер, который был простроен на заводе в Австрии. Главный исполнительный директор компании Ральф Шпет сегодня заявил, что индийский автопроизводитель, уже имеющий три автомобильных завода в центральной и северной Англии, сможет наладить производство кроссоверов и в Великобритании.

Он заявил: «Мы хотим строить наши электрокары в Уэст-Мидлендс, в родном доме «нашего дизайна и инжинерии». Как сообщалось ранее, индийская компания выбрала Великобританию в качестве площадки для производства своих электрокаров из-за выгодного инвестиционного климата – власти страны выделили 390 миллионов фунтов для финансирования производств экологически чистых и экономичных транспортных средств.
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