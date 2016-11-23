Продажи электромобилей в Украине возросли в три раза

На протяжении текущего года продажи электрокаров в Украине увеличились почти в три раза по сравнению с показателями прошлого года, передает replyua.net со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.
Согласно последней информации, в период с января по октябрь украинцы приобрели 1123 новых и поддержанных электромобилей, а в прошлом году были проданы только 400 единиц. Резко возрастают продажи новых электрокаров, и за десять месяцев этого года в Украине удалось реализовать 721 модель, а в 2015 году – только 279 авто. Главным фактором, повлиявшим на увеличение спроса на электромобили специалисты авторынка называют отмену ввозного акциза, благодаря чему цены на новые электрокары значительно снизились в нашей стране. Министерство внутренних дел также приводит еще одну статистику.
В настоящий момент в Украине зарегистрировано 1630 единиц электрокаров, из них 1062 единицы – это абсолютно новые модели (порядка 65 процентов от общего количества), а 568 единиц – поддержанные электромобили (35 процентов). Самой популярной маркой электрокара в Украине остается Nissan Leaf.
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