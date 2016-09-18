Kia Rio 2016 полный обзор авто

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Автомобиль Kia Rio южнокорейской компании украинским автомобилистам достаточно хорошо известен. Еще в 2011 году компания представляла автомобиль на Женевском автошоу. Машина пережила рестайлинг в 2014 году, но он затронул только техническую сторону, была добавлена цветовая гамма кузова. В 2015 году автомобиль был модернизирован. Компания «Хендай Киа» начала серийный выпуск нового автомобиля Kia Rio 2016. Эта марка автомобиля достаточно популярна в нашей стране. Это будет четвертая версия автомобиля «Киа Рио». Автомобиль будет выпускаться для Европы и Азии.Вопреки ожиданиям рестайлинг автомобиля «Киа Рио» не внес значительных изменений как в конструкцию, так и во внешнее оформление. Изменение коснулось радиатора, облицовка стала строгой и современной. Обновилась совершенно на рестайлинговом автомобиле оптика. Фары стали проекционного типа и изменили конфигурацию. Под новыми противотуманными фарами на бампере разместились черточки светодиодных огней. Сзади автомобиль совершенно изменил светотехнику, там стоят светодиодные блоки. На бампере впереди изменен рисунок и воздухозаборники. Двери выглядят строго в хромированной окантовке.Интерьер нового автомобиля выглядит достойно, солидно, представительно, современно и ярко. В салоне сразу видна новая компоновка руля, обновление дизайна магнитолы тоже сразу заметно, обновился климат-контроль. На модной консоли располагаются кнопки и клавиши. Достаточно все просто и функционально. В салоне уютно, комфортно и водителю, и пассажирам. На заднем сидении свободно могут разместиться три взрослых пассажира. Водителю теперь проще и приятнее управлять новым автомобилем, высоту сидений можно изменять. В отделке салона были использованы новые ткани, а также хром и карбон. В автомобиле Kia Rio можно багажник увеличить до пятисот литров за счет складывания задних сидений. Kia Rio 2016 оснащен очень нужной для водителя системой оповещения об экстренном торможении. Руль у водителя теперь с подогревом, также обогреваются стекла и омыватели.Внешний вид автомобиля Kia Rio 2016 изменился, а также изменился салон и цветовая гамма. Техническая сторона осталась без изменения. Мощность автомобиля «Киа Рио» – 107 лошадиных сил, объем двигателя 1400 см3. Этот автомобиль способен разгоняться до 100 километров за одиннадцать с половиной секунд, а с «автоматом» за тринадцать с половиной секунд. Автомобиль с объемом двигателя 1600 см3 разгоняется до 100 километров за десять с половиной секунд, а с «автоматом» – за одиннадцать с половиной секунд, скорость его 190 километров в час, а с АКПП – 185 километров в час.Базовая версия у нового автомобиля «Киа Рио» называется – Comfort. В нем 107-сильный мотор и 5-ступенчатая МКПП. Есть у нового автомобиля передние подушки безопасности, обогрев наружных зеркал, усилитель руля. Цена нового автомобиля на рынке от 383 080 грн. В версии Comfort AC есть кондиционер, этим он отличается от предыдущей версии, цена такого автомобиля – 383 080 грн.. Автомобиль «Киа Рио» в комплектации Comfort RS отличается от предыдущих версий, он с автоматической коробкой передач. Цена такого автомобиля будет дороже – на 2-3 тис долларов. Комплектация автомобиля Luxe стоит 407 480 грн. Версия Prestige стоит 441 640 грн. Самая лучшая модель называется Premium цена будет на 10% дороже Prestige серии.Выпуск рестайлингового автомобиля Kia Rio 2016 неизвестен, но планируется на начало нынешнего лета. Любителям этой марки есть что выбрать: Comfort, Luxe, Prestige, Premium. Новый автомобиль порадует цветовыми решениями, их всего девять.