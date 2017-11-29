Ученые прогнозируют появление новой сексуальной ориентации

Скоро на Земле появятся тысячи, а, может быть, и миллионы «цифросексуалов». Как информирует replyua.net, канадские исследователи опубликовали очень занятный материал в одном из научных изданий, и объяснили, что сексуальная ориентация «цифросексуалы» появится на планете уже в ближайшем будущем.
Многие люди навсегда откажутся от реальных отношений, отдав предпочтение виртуальному сексу – они будут удовлетворять сексуальные потребности за счет современных технологий. «Можно с уверенностью сказать, что наступила эра виртуального секса с эффектом погружения. Люди будут налаживать тесные связи со своими партнерами-роботами. Их будут изготавливать на заказ, чтобы удовлетворять желания людей и делать вещи, которые партнеры-люди не могут или не станут делать», - заявил Нил Маккартур, директор Центра профессиональной и прикладной этики Университета Манитобы. Исследователи считают, что увлечение сексом с роботами не принесет ничего хорошего человечеству.
Помимо того, что на планете резко сократится рождаемость, люди начнут разводиться, поскольку поймут, что секс с роботом – это не только сексуальное удовлетворение. В таких отношениях не будет никаких проблем, которые зачастую случаются в нормальных семьях. По мнению ученых, миллионы людей будут готовы отказаться от нормальных отношений.