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Ученые назвали самую эффективную диету для снижения веса

Ученые назвали самую эффективную диету для снижения веса
Исследователи провели масштабный эксперимент, чтобы установить, какая диета способствует самому быстрому похудению. Как передает replyua.net, ученые пришли к выводу, что самым эффективным продуктом для снижения веса являются яйца.

Специалисты из Ливерпульского университета опровергли теорию о том, что якобы желтки содержат огромное количество вредного холестерина, и яйца не подходят для диеты из-за вреда здоровью. По словам ученых, это совершенно не так, и в разумных количествах вареные яйца, омлет или яичница очень полезны для фигуры. Эксперты отметили, что яйца необходимо включать в диету особенно в том случае, если во время похудения человек занимается спортом. Дело в том, что яйца способствуют более быстрому укреплению мышц за счет высокого содержания белка, но при этом они являются диетическим продуктом. Участников эксперимента ученые разделили на две группы.

В обеих группах люди придерживались низкокалорийной диеты, однако в первой группе добровольцы не ели яйца, а во второй группе съедали два яйца в день. После диеты участники из второй группы показали лучшие результаты, кроме того, их мышцы были более крепкими благодаря белку.
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