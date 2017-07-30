Ученые назвали самую эффективную диету для снижения веса

Исследователи провели масштабный эксперимент, чтобы установить, какая диета способствует самому быстрому похудению. Как передает replyua.net, ученые пришли к выводу, что самым эффективным продуктом для снижения веса являются яйца.
Специалисты из Ливерпульского университета опровергли теорию о том, что якобы желтки содержат огромное количество вредного холестерина, и яйца не подходят для диеты из-за вреда здоровью. По словам ученых, это совершенно не так, и в разумных количествах вареные яйца, омлет или яичница очень полезны для фигуры. Эксперты отметили, что яйца необходимо включать в диету особенно в том случае, если во время похудения человек занимается спортом. Дело в том, что яйца способствуют более быстрому укреплению мышц за счет высокого содержания белка, но при этом они являются диетическим продуктом. Участников эксперимента ученые разделили на две группы.
В обеих группах люди придерживались низкокалорийной диеты, однако в первой группе добровольцы не ели яйца, а во второй группе съедали два яйца в день. После диеты участники из второй группы показали лучшие результаты, кроме того, их мышцы были более крепкими благодаря белку.