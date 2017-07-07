Ученые назвали самую полезную для здоровья позу во время сна

Исследователи утверждают, что на здоровье человека напрямую влияет не только продолжительность ночного отдыха, но и поза, выбранная для сна.
Как информирует replyua.net, группа специалистов пришла к выводу, что идеальной позой для отдыха является сон на левом боку. Первое преимущество - это положительное влияние такой позы во время сна на здоровье спины, пищеварительной и сердечно-сосудистой системы. Сон на левом боку позволяет поджелудочной железе и самому желудку находиться в естественном положении. Не все знают, что в человеческом организме эти органы смещены немного влево. Более того, ученые отметили, что сон на левом боку стимулирует выработку панкреатических ферментов, улучшает пищеварительный процесс. Такая поза очень полезна и для женского здоровья – улучшается кровообращение в тазу.
Мужчинам, у которых плохая циркуляция крови, также необходимо спать на левом боку. По мнению ученых, качественный сон, положительно влияющий на здоровье – это полноценный ночной отдых не менее семи часов, это четкий режим дня, когда ложишься и просыпаешься в одно и то же время, а также удобная поза.