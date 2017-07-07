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Ученые назвали самую полезную для здоровья позу во время сна

Ученые назвали самую полезную для здоровья позу во время сна
Исследователи утверждают, что на здоровье человека напрямую влияет не только продолжительность ночного отдыха, но и поза, выбранная для сна.

Как информирует replyua.net, группа специалистов пришла к выводу, что идеальной позой для отдыха является сон на левом боку. Первое преимущество - это положительное влияние такой позы во время сна на здоровье спины, пищеварительной и сердечно-сосудистой системы. Сон на левом боку позволяет поджелудочной железе и самому желудку находиться в естественном положении. Не все знают, что в человеческом организме эти органы смещены немного влево. Более того, ученые отметили, что сон на левом боку стимулирует выработку панкреатических ферментов, улучшает пищеварительный процесс. Такая поза очень полезна и для женского здоровья – улучшается кровообращение в тазу.

Мужчинам, у которых плохая циркуляция крови, также необходимо спать на левом боку. По мнению ученых, качественный сон, положительно влияющий на здоровье – это полноценный ночной отдых не менее семи часов, это четкий режим дня, когда ложишься и просыпаешься в одно и то же время, а также удобная поза.
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