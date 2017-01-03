Как не набрать вес в праздники – советы диетологов

Главная проблема большинства людей в длинные зимние каникулы – набор нескольких лишних килограммов. Как сообщает replyua.net, диетологи не советуют отказывать себе в любимых блюдах, однако рекомендуют слегка подкорректировать свои пищевые привычки.
После каждого приема пищи пейте только несладкий зеленый чай, который улучшает пищеварение. Утром на голодный желудок обязательно выпивайте один или два стакана воды с лимонным соком. Завтрак начинайте не с жирных блюд, состоящих из углеводов, а с белковых продуктов. Они дают чувство насыщения на несколько часов. Хорошо начинать день с молочно-фруктового коктейля, с курицы, яиц. Также хорошо помогают снять чувство голода на длительное время продукты, содержащие клетчатку. Из вредных продуктов старайтесь выбрать что-то одно, чтобы не перегрузить желудок.
Диетологи отмечают, что жирную пищу лучше употреблять в первой половине дня, и, по возможности, вечером вообще ничего не есть, особенно, если вы употребляете алкоголь на протяжении всех каникул. Из алкоголя отдайте предпочтению вину, поскольку оно является самым полезным спиртным напитком. В качестве закуски выбирайте нежирный сыр и фрукты, а не мясные салаты, заправленные майонезом.