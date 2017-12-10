Будем сбивать самолеты: США выступили с угрозами в адрес России

По мнению представителя Центрального командования американских ВВС Дамиана Пикарта, военнослужащие США будут вынуждены сбивать военные самолеты России в случае их угрозы силам, ведущим борьбу с ИГИЛ в Сирии, передает replyua.net со ссылкой на CNN.
«Суть наибольшей проблемы заключается в том, что мы вынуждены будем сбивать российские самолеты в связи с тем, что их действия будут составлять угрозу нашим воздушным или сухопутным войскам», — сказал американский подполковник. В то же время, он вспомнил слова руководства коалиции о том, что целью пребывания военных в Сирии является борьба с ИГИЛ, а не с русскими.
Также Пикарт добавил, что в последних числах ноября американские военные каждый день были свидетелями от шести до восьми инцидентов, в процессе которых самолеты России и Сирии пересекали подконтрольное им воздушное пространство на восточной стороне реки Евфрат. «За последнюю неделю интенсивность инцидентов немного снизилась, но частота встреч, как и прежде, вызывает беспокойство», — сообщил военный. Одновременно с этим он добавил, что каждый день США и Россия обсуждают ситуацию.