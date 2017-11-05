Волкер возразил корреспонденту ТАСС: никаких «повстанцев» на Донбассе нет, там все контролирует Россия

Два дня назад специальный представитель США по Украине Курт Волкер дал брифинг в Вашингтоне. Можно сказать, что он остается непреклонным и называет вещи своими именами. Он похож не на дипломата, который очень осторожен в словах, а на политического аналитика, который называет войну войной, а не туманными словами «конфликт на востоке Украины». Как передает replyua.net, такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов отметил украинский политический обозреватель Юрий Луканов.
Он рассказывает, что корреспондент ТАСС попытался навесить лапшу на уши, вспомнив о «повстанцах», мол, они на Донбассе самостоятельная сила, а их не берут во внимание. Волкер спокойно ответил, что все это дело рук России, там командиры русские и все решения принимаются Россией. Ну, а «повстанцы» представлены в Минском процессе и там могут озвучивать свои мысли.
Юрий Луканов отметил, что единственный вопрос, где Волкер выступал в качестве дипломата, это когда его спросили о летальном оружии для Украины. Он не захотел говорить «да» или «нет». Говорил о том, что обсуждается инициатива с миротворцами ООН. Соответственно, можно предположить, что США решили приостановить идею предоставления летального оружия, пока эта идея воплощается в жизнь. Если она провалится, то дискуссии в США о предоставлении Украине летального оружия восстановятся. Говоря о миротворцах ООН Волкер не согласился с идеей россиян о том, что она должны стоять только на линии фронта или, как мы ее называем, линии разграничения. Они должны быть на всей территории ЛНР и ДНР.