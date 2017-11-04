Кевин Спейси стал персоной нон-грата в нескольких учреждениях

Секс-скандал, участником которого стал Кевин Спейси, известный голливудский актер, стремительно набирает обороты. Как передает replyua.net со ссылкой на Deadline, голливудского актера объявили персоной нон-грата сразу в нескольких крупнейших учреждениях США.
В частности, о своем намерении прекратить сотрудничество со Спейси заявили Стейси Вульф, личный пресс-секретарь актера, и Creative Artists Agency – известное агентство в США, занимающееся поиском талантов и работой с талантливыми людьми. Накануне, 3 ноября, Спейси должен был выступить на деловом мероприятии, организованном одним из крупнейших голландских банков, однако руководство финансового учреждения быстро отозвало приглашение после того, как стали известны подробности секс-скандала. В банке при этом открытым текстом заявили, что не собираются приглашать не мероприятия человека, обвиняемого в педофилии и сексуальных домогательствах к молодым парням.
Напомним, что девять коллег Спейси по сериалу «Карточный домик» обвинили актера в домогательствах. Все они на условиях анонимности рассказали, что Спейси устроил на съемочной площадке "токсичную атмосферу, вел себя как "хищник", неоднократно трогал их и допускал грубые высказывания. Сериал было решено закрыть после шестого сезона.