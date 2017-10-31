Робин Райт обвинила Трампа в воровстве

Нешуточная история разрастается вокруг популярного сериала «Карточный домик». Как информирует replyua.net, с сериалом связаны сразу две скандальные истории, и накануне компания, занимающаяся этим проектом, уже заявила о закрытии сериала после окончания съемок шестого сезона.
Новость была объявлена после того, как актера Кевина Спейси, играющего главную роль, обвинили в педофилии – в далеком 1986 году он сексуально домогался до своего коллеги – 14-летнего актера Энтони Рэппа, который уже дал признательные показания. На этом история не закончилась. Актриса Робин Райт заявила о том, что Дональд Трамп украл все идеи, которые были приготовлены сценаристом и режиссером для съемок шестого сезона сериала.
«Карточный домик» бледнеет на фоне новостей, на фоне реальной политической ситуации в США. Он украл все идеи», - заявила Райт, не называя имен, но журналистам сразу стало понятно, о ком говорит актриса. В мае этого года на Каннском фестивале Райт уже упоминала Трампа и говорила, что он похитил все идеи для съемок.