Документы об убийстве Кеннеди рассекречены в США

В Соединенных Штатах обнародовали еще одну большую партию документов, касающихся расследования убийства Джона Кеннеди, 35-ого американского президента.
Как информирует replyua.net, 2891 документ несколько часов назад был размещен на сайте национальных архивов США. «В Национальном архиве сегодня была опубликована 2891 запись, связанная с убийством президента Джона Ф. Кеннеди, которая подпадает под действие Акта о собрании материалов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди 1992 года», - сказано в сообщении сотрудников архива. Отмечается, что ранее Дональд Трамп обещал опубликовать все секретные документы, однако не стал этого делать по просьбе исполнительных ведомств и органов США, поскольку некоторая информация может нанести ущерб национальной безопасности государства.
Более того, Трамп распорядился внести различные правки в некоторую документацию, чтобы не причинить вреда отдельным структурам США, в том числе и военным ведомствам. В архиве при этом пояснили, что вред от этих файлов может быть настолько серьезным, что даже перевешивает интерес к самому расследованию убийства Кеннеди.