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Трамп «благодарил» Путина исключительно с сарказмом, - Белый дом

Трамп «благодарил» Путина исключительно с сарказмом, - Белый дом
В Белом доме прокомментировали последнее заявление Дональда Трампа, который якобы поблагодарил Владимира Путина за решение выслать американских дипломатов.

Как информирует replyua.net, пресс-секретарь Белого дома на своей странице в Твиттере сообщает, что фраза президентом США была сказана с сарказмом, и искренности в этих словах не было. «Сара Сандерс Хакаби говорит, что президент Трамп был "саркастичен", когда он поблагодарил Путина за высылку дипломатов из Москвы», - говорится в сообщении Белого дома. Напомним, что ранее американский глава поблагодарил своего российского коллегу за выдворение дипломатов из РФ, отметив, что теперь США смогут сэкономить средства.

«Я хочу поблагодарить его, потому что мы стараемся сократить наши зарплаты, и насколько я могу судить, я очень благодарен за то, что он отпустил большое количество людей», - заявлял Дональд Трамп. Напомним, что Путин выдворил американских дипломатов в ответ на решение Брака Обамы, принятое еще в конце прошлого года.
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