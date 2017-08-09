В США заговорили о досрочном окончании президентства Трампа

Альберт Гор, бывший вице-президент Соединенных Штатов, заявил о том, что Дональд Трамп может досрочно покинуть должность главы государства.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, американский политик при этом сослался на этические причины. «Прошло всего шесть месяцев эксперимента с Трампом, а некоторые эксперименты прерываются досрочно по этическим причинам»», - подчеркнул Гор и при этом отметил, что осознает всю провокационность сделанного им заявления. По словам Гора, Трамп совершил огромную ошибку, выведя США из Парижского соглашения по климату, однако, несмотря на это решение, частные американские компании, активисты и даже руководство городов и штатов США могут продолжать выполнять взятые США обязательства.
«Существует мировое соглашение и американский народ является одной из ее сторон, несмотря на Дональда Трампа. Что касается глобального потепления и борьбы с ним, то мы можем победить в этом ... Все, что нам нужно, это - политическая воля», - добавил Альберт Гор. Напомним, что об импичменте Трампу начали говорить сразу после его победы на выборах.