Тіллерсон: Росія певною мірою готова до переговорів щодо України

В інтерв'ю журналістам Рекс Тіллерсон, який очолює американський Державний департамент, заявив про «деяку готовність» Росії проводити переговори та пошуку способів вирішення ситуації в Україні. Про це інформує replyua.net з посиланням на Assosiated Press.
Зокрема, у своєму коментарі зустрічі з очільником російської дипломатії Сергієм Лавровим, яка мала місце вчора, 6 серпня, у Манілі на Філіппінах сказав, що Вашингтон зацікавлений у співпраці з Кремлем, а тому через наявність деяких розбіжностей зупиняти контакти не варто. Рекс Тіллерсон наголосив, що американська влада планує скоординувати всі дії з усіма сторонами, які беруть участь у врегулюванні кризи в Україні. Глава американського МЗС зазначив, що між Москвою та Вашингтоном є «глибокі розбіжності», у тому числі, через українське питання. Водночас це не є підставою для того, аби через одне питання «взяти і відрізати» всі контакти. Також Тіллерсон додав, що США і Росія, як і раніше, можуть співпрацювати у питаннях безпеки.
Сергій Лавров, у свою чергу, заявив, що американська сторона підтвердила намір Курта Волкера найближчим часом зустрітися з Владиславом Сурковим, помічником російського президента.