У США оголосили війну витоку урядової інформації в пресу

Генпрокурор Сполучених Штатів Америки Джефф Сешнс виступив з різкою заявою на адресу тих, хто зливає представникам преси урядову інформацію, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Сешнс застеріг потенційних інформаторів ЗМІ в американському уряді та спецслужбах від розповсюдження таємної інформацій. На його думку, велика кількість каналів витоку даних підриває можливості представників влади захищати державу. Крім того, генпрокурор заявив, що вже вдалося виявити підозрюваних у 4 витоках інформації і їм вже висунули обвинувачення. Щоправда, про кого саме йде мова Сешнс не назвав. Генеральний прокурор США також зазначив, що з січня 2017 року, після того, як почала працювати адміністрація Дональда Трампа, в три рази збільшилася кількість розслідувань за фактом передачі таємної документації або даних представникам преси. Саме тому Джефф Сешнс наголосив, що «культура витоків має припинитись».
Варто нагадати, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп неодноразово виступав з критичними заявами на адресу представників преси через те, що ЗМІ цитують таємну документацію, протоколи зустрічей та телефонних розмов.