В Госдепе сделали новое заявление об отношениях США и России

Отношения России и Соединенных Штатов находятся на самой низшей точке, но еще остаются шансы на их улучшение. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США, такое заявление прозвучало от Хизер Нойерт, пресс-секретаря Госдепа.
«Всегда есть надежда на улучшение отношений. Есть сферы, в которых мы можем сотрудничать, и мы будем сотрудничать», - заявила пресс-секретарь. По ее словам, именно сейчас американо-российские отношения опустились до самой низшей точки, однако обеим сторонам необходимо искать новые сферы взаимного сотрудничества. Напомним, что ранее пресс-секретарь Госдепа прокомментировала резкие заявления Дмитрия Медведева, российского премьера, в адрес США. Нойерт посоветовала премьер-министру немного остыть в своих заявлениях.
Медведев на своей странице в соцсети жестко высказался по поводу решения США ввести новые антироссийские санкции, и опубликовал в своем аккаунте сразу несколько постов, причем на английском языке. А вот Дмитрий Песков, напротив, заявлял о том, что в Кремле не удивлены введением новых санкций.