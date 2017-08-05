ФБР предъявляет России новые обвинения

Сотрудники Федерального бюро расследований США считают, что некоторые учетные записи в социальных сетях, через которые во время избирательной кампании в Соединенных Штатах распространялись фейковые новости, были созданы Россией и стали частью той мощной российской программы по дезинформации.
Как передает replyua.net со ссылкой на CNN, за несколько месяцев до президентских выборов в Америке, в Фейсбуке и в Твиттере начали появляться вирусные фейковые новости, где рассказывалось о различных заговорах, а также о заявлениях, которые якобы делала Хиллари Клинтон, кандидат от Демократической партии. Также проведенный ФБР мониторинг социальных сетей в день выборов 2016 года показал, что некоторые учетные записи пользователей социальных сетей, где публиковались фейковые новости, были иностранными, и многие из них создавались пользователями из России и были частью большой российской программы по дезинформации.
Напомним, что в Соединенных Штатах продолжается расследование, касающееся связей Дональда Трампа с Россией. Также в связях с россиянами теперь подозревают и сына президента США, Дональда Трампа-младшего.